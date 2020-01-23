《華爾街日報》：美國尋求重設對華往來的規則

在美國和中國達成貿易休戰一周後，美媒認為，兩國在國際舞台相互指責對方挑起貿易戰。也表示美國尋求重設對華往來的規則。

《華爾街日報》中文網1月23日報道，在美國和中國達成貿易休戰一周後，本周兩國在國際舞台相互指責對方挑起貿易戰。

「在我當選前，中國的掠奪性做法破壞了所有各方的貿易活動——沒有人對此採取任何措施，」美國總統特朗普(Donald Trump)對參加世界經濟論壇(World Economic Forum)的全球精英發表演講時表示，「美國直面了這個問題。」

韓正﹕不走逆全球化路

幾小時後，中國國務院副總理韓正在世界經濟論壇致辭，稱中國是現有世界秩序的真正守護者。韓正表示：「即使面對一些國家的保護主義、單邊主義，中國推動更高水平開放的腳步也不會停滯，中國決不會步其後塵、走『逆全球化』的回頭路。」

文章認為，近期達成的「第一階段」協議可能成為一個分水嶺，是迄今為止美國為重設對華往來的規則所做出的最有力行動。

在特朗普政府內部，財長努欽（Steven Mnuchin）持樂觀態度。和很多過去支持美中往來的人一樣，他認為中國有着眾多改革派，他們會歡迎美國推動中國政府減少對經濟的干預。姆努欽認為中國承諾進口價值2,000億美元美國商品並不是該協議最重要的條款。中國的這一承諾引發了許多議論。

努欽﹕協議為結構性改革基石

努欽1月21日在達沃斯對《華爾街日報》表示：「這項協議的基石是結構性改革。」具體來說，協議包括了要求中國阻止和懲罰竊取商業機密行為的強硬措辭；中方承諾不為了獲取競爭優勢而讓人民幣貶值；降低美國在中國金融服務領域的投資門檻。

重要的是，該協議包含了一套非常有利於美國的執行機制。一旦發生爭端，兩國將繞開WTO，進行三輪磋商。如果美國對磋商結果不滿意，可以重新加徵關税。而中國除非退出該協議，否則不能採取報復措施，甚至不能向WTO提出申訴。

一名駐中國的學者表示：「全球和中國經濟已經在一定程度上受到損害，而造成這種局面的原因恰恰就是加徵關税，以及增減關税帶來的不確定性。」他指出，各行各業的公司都認為，無論誰贏得2020年秋天的美國總統選舉，不確定性都將長期存在，各公司正在對此做出相應規劃。