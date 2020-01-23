蘋果為何不自己生產芯片 要求台積電擴產

蘋果已要求台積電增加iPhone11、11Pro和11Pro Max中使用的A系列芯片產量，因為這些新機型的需求超過預期。

《證券時報》報道，作為受歡迎的iPhone SE的改良版，蘋果的台積電A13芯片訂單將在短短數個月內再次增加。

華創證券指出，展望蘋果產業鏈未來三年，超過10億iPhone活躍用戶將迎來5G換機潮。另外，TWS/AR眼鏡等潛在爆款硬件的推出，供應鏈公司成長動力足，新一輪創新周期料將開啟。短期來看，在iPhone11的持續熱賣和iPhone SE2的拉動下，2020年一季度蘋果出貨量有望按年增加20%以上。

那麼，蘋果為何不自己生產芯片呢？

有媒體報道稱，蘋果公司之所以不自己來生產芯片主要有以下幾個原因：第一，蘋果公司已經形成了一條產業鏈，這樣才能控制生產成本，降低經營風險。蘋果公司只要負責好芯片的設計就可以，其他的事情交給別人去做。主要是本國的企業生產高端零部件、日韓生產中端零部件，而作為富士康蘋果公司等的組裝企業，也只能獲得幾美元薄利。

已形成完整供應鏈

蘋果的芯片除了來自三星電子之外，還來自於美國的美光科技、思佳訊等、硬盤是來自希捷、揚聲器來自中國的瑞聲科技、手機屏幕來自於伯恩光學，手機的電池來自於中國的比亞迪和欣亞達，攝像頭組件來自於中國的歐菲光等。最終這些零部件由富士康等企業來進行組裝。

第二，只有進行世界大分工之後，蘋果把主要精力放在最擅長的領域，這樣才能持續保證蘋果的持續性競爭力。如果蘋果公司不僅是設計芯片，然後連芯片也要自己來生產，各種零部件也要自己來製造，那不僅會大大分散自己的精力，而且製造這些產品的成本也會很高，經營風險也很大。