抖音母企斥7億元向歡喜傳媒購電影及網劇　《囧媽》今日頭條首播

武漢肺炎疫情在內地持續惡化，直接導致7套賀歲片無法於農曆新年檔期放映。歡喜傳媒指出，由於電影《囧媽》未能如協議於2020年大年初一首映，決定按保底發行協議的條款，終止發行保底發行協議。

公司指出正處理該電影穿的發行安排，會在適當時候另行公告。

向字節跳動提供播放內容

另一方面公司於昨日收市後，與字節跳動訂立合作協議，雙方將於在線視頻相關的多個領域展開合作，字節跌動將向歡喜傳媒支付最少6.3億元（人民幣‧下同）（約7億元）作代價，合作會分2階段進行。

第1階段為簽訂協議起至6個月，歡喜傳媒授權對方，公司若干新電影及網劇可在歡喜首映平台上線後，在授權區域內與歡喜首映平台同時播放。字節跳動按公司交付的授權內容支付6.3億元，作為使用授權內容代價。若授權內容播出的相關收入總額，在扣除被授權方平台管道成本及上述的6.3億元後，如有超額部份，公司可獲若干收益分成。

公司指出，字節跳動在《今日頭條》﹑《西瓜視頻》等平台內，為歡喜首映平台設立獨立入口進行設立導流。

此前今日頭條稱，《囧媽》將於大年初一線上首播。字節跳動亦為抖音母公司。

擬合作購買播放內容

第2階段合作期間，為第1階段屆滿日起至2022年12月31日，雙方共建院線衷道，共同打造「首映」流媒體平台，及雙方共同出資制作購買影視內容的新媒體版權。第2階段合作屆滿後，雙方享有優先續約權。

歡喜傳媒曾高見1.82元，升32.8%，最新報1.69元，升23.3%。