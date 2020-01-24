【收市總結】豬年收爐日港股升40點　整年屬原地踏步跌40點

撰文：張偉倫
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港股在豬年最後一個交易日，只有半日市。雖然武漢肺炎疫情惡化，亦拖累大市低開26點，惟其後在中國移動（0941）抽升逾2%，以及濠賭股反彈，帶動大市由跌轉升。
恒生指數收市報27949點，升40點；國企指數收市報10976點，升23點，成交額為473.22億元。
在整個豬年，港股基本上屬原地踏步，跌40點；國指則跌59點。中移動回升，為今日大市上升動力，收市報69.75元，升2.6%；中國聯通（0762）升0.9%，收市報6.8元，中國電信（0728）升0.3%，收市報3.16元。
收租股普遍高收
個別濠賭股今日反彈，金沙中國（1928）收市報41.3元，升1.2%，銀河娛樂（0027）升0.8%，收市報56.05元，美高梅中國（2282）跌0.6%，收市報12.3元。
收租股上揚，九龍倉置業（1997）升0.5%，收市報44.65元，希慎興業（0014）升0.2%，收市報30.2元。
不過醫藥股仍處於弱勢，石藥集團（1093）跌1.2%，收市報18.7元，中國生物製藥（1177）跌0.9%，收市報11.46元，綠葉製藥（2186）跌0.2%，收市報5.69元。