美國力求把華為排擠出全球5G網絡　遊說英國

據知情人士透露，由於華盛頓方面的遊說工作在第一線遭遇阻力，美國正準備發起一場時間更長、範圍更廣的行動，力求將華為技術有限公司排擠出全球下一代5G蜂窩網絡。

《華爾街日報》報道，英國官員已表示，將限制華為設備的使用，但不會禁止。特朗普政府認為，英國和德國可能起到帶頭作用，促使其他國家也對華為設備持歡迎態度。美國認為華為的設備構成間諜威脅。

前白宮國家安全委員會（National Security Council）官員Tim Morrison表示：「英國是我們在全球最親密的國家安全情報合作伙伴，若英國接受華為的5G設備，那麼其他國家會想，嗯，如果英國可以這樣做，那我們也可以。」Morrison曾擔任該委員會歐洲事務高級主管，直到2019年11月。

消息表示，當時白宮派高級官員前往英國，目的是向該國提供更多有關華為帶來風險的證據，但英國官員堅守了自己的立場。一位英國政府的發言人表示：「我們對美國新材料所顯示的風險已有預料，並已在我們的規劃中納入了考量。」預計英國政府將在下周做出決定。

華為是全球最大的通訊設備製造商，產品包括安裝在通信基站上的硬件。美國領導人稱，華為無法拒絕中國政府發出的從事間諜行為或進行網絡攻擊的命令，華為稱這一指控毫無根據。美國政府希望美國的盟友能在5G時代到來之前封禁華為。5G可能是一項革命性的技術，能夠支持無人駕駛汽車以及心臟起搏器等日常用品接入互聯網。