內地一線城市發成績表　上海GDP破3.8萬億元人民幣　深廣差距大

2016年，在連續27年地區生產總值位居第三之後，廣州GDP首次被深圳超越，深圳取代廣州成為第三城。在此之後，深廣之間的差距不斷拉大。

《第一財經》報道，2019年中國地方經濟年報陸續出爐。目前四大一線城市經濟數據均已揭曉。

廣州市統計局1月23日下午發佈的數據顯示，初步核算，2019年全市地區生產總值23,628.60億元（人民幣‧下同）按可比價計算，比上年增長6.8%，增速比上年提升0.6個百分點。

2019年8月15日，中國江蘇連雲港經濟技術開發區，工人正在查看高強高模聚乙烯纖維生產線運行情況。（VCG）

此前一天，1月22日，深圳市統計局發佈了2019年深圳經濟運行情況，全市地區生產總值26,927.09億元，值得注意的是，按可比價計算，GDP增速為6.7%。廣深兩市之和超過5萬億元。

另一方面， 2016年，在連續27年地區生產總值位居第三之後，廣州GDP首次被深圳超越，深圳取代廣州成為第三城。在此之後，深廣之間的差距不斷拉大，2019年廣州比深圳少了3,298.4億元。

上海市統計局發佈的數據顯示，根據國家統計局反饋的統一核算數據,以修訂後數據為基數,2019年全市生產總值38,155.32億元,按可比價格計算，比2019年增長6.0%。

滬六大重點工業投資增長逾24%

數據顯示，2019年，上海全市制造業投資在新能源汽車、電子信息等一批大項目的帶動下，比上年增長21.1%。六個重點工業行業投資增長24.2%。其中，生物醫藥製造業投資增長79.0%，汽車製造業投資增長48.5%，石油化工及精細化工製造業投資增長36.6%，電子信息產品製造業投資增長12.9%。

在北京，初步核算，2019年全市實現地區生產總值35,371.3億元，按可比價格計算，比上年增長6.1%。統計數據顯示，2019年，北京全市規模以上工業增加值按可比價格計算，比上年增長3.1%。高端產業貢獻突出，高技術製造業、戰略性新興產業增加值分別增長9.3%和5.5%，對規模以上工業增長的貢獻率分別為74.7%和58.9%。