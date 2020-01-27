華為﹕旗下手機仍優先裝安卓系統　鴻蒙系統將不斷完善及成熟

在達沃斯論壇上，中國華為創始人任正非表示，鴻蒙系統已經上網，未來會應用到華為旗下產品，這是華為創始人對於鴻蒙的最新表態。

《第一財經》報道，華為消費者業務軟件部總裁王成錄曾表示，華為手機仍然會優先選用安卓，實在用不了才會用鴻蒙。此外，鴻蒙系統也在不斷完善和成熟的過程中，預計今年8月正式全面開源。

這種做法被海外媒體視為華為挽回市場銷量的一種補救方式，短期來看，華為依然願意將谷歌視為海外生態的首選。但從生態補洞的速度上看，華為顯然不願意僅僅就此「被動」等待。

HMS成海外銷售必要條件

HMS即Huawei Mobile Services，在去年的華為開發者大會上首次對外亮相，與鴻蒙系統相輔相成。類似於谷歌的GMS移動服務，HMS包含一整套開放的HMS Apps和HMS Core、HMS Capabilities、HMS Connect，以及相應的開發、測試的IDE工具。其中，HMS Apps包括雲空間、智能助手、應用市場、錢包、視頻、音樂、閲讀和生活服務等組成的核心應用。

在生態補洞環節，HMS也被華為終端內部視為「油箱」，用以支撐終端整架「新飛機」的轉動。在新的版本中，HMS新增了一些新能力，包括機器學習服務、情景感知服務、統一掃碼服務、近距離通信服務、全景服務等。但對於是否將用這套生態替代谷歌，華為始終沒有給出明確的信號。

在2020年新年致辭中，華為輪值董事長徐直軍曾表示，HMS生態的建設和發展是智能終端海外銷售的必要條件。這似乎在釋放一個信號，無論實體清單在未來是否存在，HMS生態的加速構築已經成為華為終端突破當前困境和挑戰的必然選擇。

另外，分析表示，華為最具有優勢的地方在於較強的渠道優勢，以及華為目前在終端市場的份額。華為一年2.4億部的智能手機銷售量預計將會吸引大量的開發者為HMS做出嘗試。雖然沒有谷歌的海外支配能力，但如果在利益分配環節有足夠的讓利，相信會有更多的開發者擁抱這一生態。