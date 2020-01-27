【武漢肺炎】《華爾街日報》：若疫情惡化　人民幣將面臨更大壓力

近期，因新型冠狀病毒疫情傳播範圍擴大，引發了人們對中國部分地區經濟進一步放緩的擔憂。

《華爾街日報》報道，中國公布的新型冠狀病毒肺炎患者數量激增，這種病毒於2019年12月在中國中部城市武漢首次發現。政府已經關閉了三座主要城市的出城通道，停飛航班，並關閉公共交通系統，以遏制病毒蔓延。

策略師稱，疫情爆發前，中國已經在艱難應對經濟增長放緩問題，如果疫情惡化並進而抑制消費者支出、出行和商業活動，人民幣可能會面臨更大壓力。春節假期例來是中國最繁忙的出行季節，但現在許多中國民眾已經取消或修改了出行計劃。

麥格理資本（Macquarie Capital）首席中國經濟學家胡偉俊（Larry Hu）表示，壞消息是最糟糕的時刻還未到來，因為新感染病例數量還在上升。

瑞穗銀行（Mizuho Bank）首席亞洲外匯策略師張建泰表示，在市場評估新型冠狀病毒疫情對中國經濟增長前景和消費模式的影響之際，他預計美元兌人民幣將在6.9元附近交投。

沙士致774人死亡

2003年的非典型肺炎（SARS）疫情起初導致中國經濟增長放緩，但隨着疫情擴散受到控制，中國經濟在當年較後時候快速反彈。SARS疫情由一種類似、但更致命的病毒引發，在全球造成774人死亡，感染病例超過8,000人，其中大多數在中國。

中國公布的數據顯示，2019年中國國內生產總值（GDP）增長6.1%，為數十年來的最低增速，但處在之前的預期區間內。