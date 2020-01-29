【持續更新】武漢肺炎肆虐　港股鼠年首個交易日暴跌848點

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由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情擴散，本港亦錄得多宗確診個案。受疫情影響，投資者情緒轉差，鼠年首個交易日港股一如預期大幅低開。《香港01》全日緊貼股匯市況。
【09:45】內地航空股悉數向下
內地航空股今早悉數向下，東方航空（0670）跌5.3%，最新報3.59元，南方航空（1055）跌5.6%，最新報4.4元，中國國航（0753）跌4.3%，最新報6.43元。
【09:41】亞太區股市反彈
隨著連日跌市後，外圍股市今早回穩，日本股市最新報23278點，升63點；南韓股市最新報2187點，升10點，新西蘭股市最新報7715點，升21點，澳洲普通股指數最新報7035點，升40點。
【09:33】 海底撈反升4%
【09:23】港股開市大瀉
恒指開市報27101點，跌848點（3.03%）；國企指數報10615點，跌360點（3.28%）。
藍籌股開市普遍下挫，騰訊（0700）跌0.41%，報384.2元；友邦保險（1299）跌1.45%，報81.8元；滙豐控股（0005）跌2.7%，報57.15元；中國平安（2318）跌2.6%，報92.4元；港交所（0388）跌3.5%，報262元；領展（0823）跌5%，報77.5元。阿里巴巴（9988）跌4.1%，報205.8元。