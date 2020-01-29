【持續更新】港股最新跌658點　香港電視卻逆市彈逾1成

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情擴散，本港亦錄得多宗確診個案。受疫情影響，投資者情緒轉差，鼠年首個交易日，港股一如預期紅盤大幅低開。《香港01》全日緊貼股匯市況。

【11:30】港股續處弱勢 港視卻逆市彈逾1成

港股在鼠年首個交易日表現疲弱，恒指最新報27290點，跌658點。不過香港電視（1137）卻逆市上揚，最新報4.21元，升11.1%，成交額為5,860萬元。

至於日本城母公司國際家居零售（1373）跌1.1%，最新報1.79元。

【11:02】大摩唱好 日清逆市表現俏

日清食品﹙1475﹚獲大行唱好，股價逆市升7.2%，最新報6.54元，成交額4,230萬元。摩根士丹利表示，日清食品進軍上海，於內地進口及銷售日本品牌食品飲料，產品均價有望上升，給予公司增持評級及目標價8.6元。

【10:40】醫藥股逆市揚 歌禮升27%

肺災疫情肆虐，港股雖大跌逾700點，但醫藥股逆市向上。

截至早上10時36分，山東新華製藥（0719）最新報4.96元，逆市升22.7%，成交約1,111萬元。歌禮製藥（1672）升27.2%，報3.79元，成交約6,215萬元；中國中藥（0570）升約1.5%至3.98元。

也有藥股受挫，康哲藥業（0867）跌逾4.6%，報11.12元。

【10:31】 中旅未止瀉 跌近9%

香港局部封關，內地各省市也陸續封城，衝擊旅遊業，香港中旅（0308）現價瀉8.46%，報1.19元。而復星旅遊文化（1992），預計近期來自中國大陸地區的旅遊運營收入將受到較大影響，該股現挫5.73%，報10.2元。

【09:54】內地影視娛樂股齊瀉

內地戲院暫停營業以抗疫，相關影視娛樂股齊瀉。其中，歡喜傳媒﹙1003﹚大瀉23%；IMAX China﹙1970﹚挫7.8%；阿里巴巴影業﹙1060﹚挫7.9%；貓眼娛樂﹙1896﹚挫5.1%。

【09:50】避險情緒降 金價及日圓回軟

港大早前宣布初步研發疫苗，將進行動物實驗，市場避險情緒略有降溫。國際金價現報每安士1,564美元，跌近1%；

每百日圓兌港元最新報7.1223，較昨天的高位7.1519有所回落。

離岸人民幣報6.9597，跌近0.1%；英鎊微跌至1.3；歐元微跌至1.1018。國際油價向上，紐約期油現報每桶53.94美元，升約1.6%；布蘭特期油現報每桶60.04美元，升1.21%。

【09:49】港股跌幅收窄至700點以下

港股開市後跌幅逐步收窄，恒指最新報27296點，跌653點；國企指數最新報10700點，跌276點。

【09:47】收租股受壓 九置挫近半成

香港局部封關，以減少中港兩地人流往來，本地收租股受壓。其中，九龍倉置業﹙1997﹚一度瀉逾半成，現報42.8元，瀉4.1%；太古地產﹙1972﹚挫4.6%，報25.2元；希慎興業﹙0014﹚挫2.3%，報29.5元。

【09:45】內地航空股悉數向下

內地航空股今早悉數向下，東方航空（0670）跌5.3%，最新報3.59元，南方航空（1055）跌5.6%，最新報4.4元，中國國航（0753）跌4.3%，最新報6.43元。

【09:44】政府停自由行及高鐵 莎莎跌逾一成

政府昨日同意暫停發出個人遊（自由行）簽注、大幅縮減兩地海陸空交通服務、沙頭角及文錦渡口岸暫停服務等。本地零售股今早大跌，莎莎﹙0178﹚曾跌10.9%，低見1.47元；周大福﹙1929﹚跌6.68%，I.T﹙0999﹚跌6.92%，報1.75元。

【09:41】亞太區股市反彈

隨著連日跌市後，外圍股市今早回穩，日本股市最新報23278點，升63點；南韓股市最新報2187點，升10點，新西蘭股市最新報7715點，升21點，澳洲普通股指數最新報7035點，升40點。

【09:33】濠賭股挫逾5% 澳博跌7.6%

澳門確診個案持續上升，澳門政府早前表示若疫情持續惡化，不排除關閉賭場。濠賭股於農曆新年假期後涯沽，其中，新濠國際﹙0200﹚跌7.44%，報17.16元；澳博﹙0880﹚跌7.63%，報8.48元；銀河娛樂﹙0027﹚跌6.33%，報52.5元。

【09:33】 海底撈反升4%

內地餐飲集團海底撈（6862）及經營太二酸菜魚九毛九國際（9922）旗下太二酸菜魚宣布農曆年假期間，內地分店暫停營業。不過，股價反應不一，海底撈「出奇」上升，暫報30.7元，升3.36%。九毛九國際早段則挫5.27%，報8.8元。

【09:23】港股開市大瀉

恒指開市報27101點，跌848點（3.03%）；國企指數報10615點，跌360點（3.28%）。

藍籌股開市普遍下挫，騰訊（0700）跌0.41%，報384.2元；友邦保險（1299）跌1.45%，報81.8元；滙豐控股（0005）跌2.7%，報57.15元；中國平安（2318）跌2.6%，報92.4元；港交所（0388）跌3.5%，報262元；領展（0823）跌5%，報77.5元。阿里巴巴（9988）跌4.1%，報205.8元。