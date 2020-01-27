《中新社》引專家﹕中國經濟增長走向高質量

在日前閉幕的世界經濟論壇年會上，與會的多國人士表示，中國經濟未來將以更高質量、更加可持續的方式和速度繼續向前增長，並將為世界發展作出更大貢獻。

《中新社》報道，「正如中國領導人在達沃斯世界經濟論壇年會致辭時所指出的，中國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段。」

會計師事務所畢馬威（KPMG）亞太區及中國主席陶匡淳（Honson To）表示，強調「高質量」意味着不再單純地「只看重經濟增速是百分之幾」，人們未來觀察和理解中國發展應當更加關注生態環境的改善，「如北京藍天數增加、PM2.5減少」。

他亦指出，從上海等城市垃圾分類等最新政策的實施效果來看，中國在推行這類有利於環境的政策時具有很強的執行力，民眾亦能以一種理解、配合的態度去遵守和執行。

高質量增長要平衡增速與社會公平

波蘭前副總理、著名經濟學家科沃德科同樣指出，高質量發展意味着不僅僅重視發展的速度，更要兼顧好社會公平、生態保護等層面的同步發展。

他指出，中國所倡導的「一帶一路」合作，正是幫助包括從南亞、中亞到中東歐乃至非洲的眾多國家和地區消除貧困、實現更加均衡的發展。具體到他所在的中東歐地區，科沃德科認為，「一帶一路」合作對於幫助當地吸納近年來湧入的移民潮具有重要意義。

「中國經濟將以一種『更加可持續的增長速度』繼續向前發展。」經合組織（OECD）秘書長安赫爾·古里亞（Angel Gurría）向記者指出，中國官方已經公布了2019年的經濟增速，「在目前全球整體經濟增長疲弱，年增速已從曾經的接近4%下滑到如今的2.9%的情況下，中國作為全球最大的貨物貿易國，能夠實現6%左右的增速，無疑對全球經濟增長都會有重要的積極影響」。

料中國增長可保6

國際貨幣基金組織IMF前副總裁、世界經濟論壇執行董事朱民表示，2020年有望成為中國外資流入大年，同時隨着中國全面部署5G建設，基站和消費者終端設備均迎來更新換代，今年亦有望成為「科技大年」。他預計，中國經濟走好走穩可期，「我對中國經濟2020年達到6%的增長速度非常有信心。」