華人旅客遊東京　原來最多去藥妝店購物　平均花費可達4萬日圓

海外旅客若首次前往日本，多會選擇到東京或大阪等大城市一遊，畢竟這兩個大型都市為日本對外的門戶，同時兩大城在交通等基建配套設施完善，方便旅客遊覽。那麼當旅客前往東京時，哪些地區最受歡迎，以及哪些店舖最受旅客歡迎？

據《日本經濟新聞》引述日本營銷支援企業LIFE PEPPER，在去年12月訪問了146名前往日本的旅客，其中100為來自內地及台灣的「華人圈」旅客，美國及歐洲選客則為46人。

華人旅客對購物最感滿意

調查發現，旅客在新宿的花費最多的地點，佔23%，秋葉原﹑銀座﹑澀谷分別佔14%﹑13%及12%。花費最多的店舖則為百貨商場及專賣店（28%）﹑藥妝店（21%）則排第2次。

調查顯示，華人圈旅客平均對購物花費6萬圓（日圓‧下同），歐美旅客用於購物花費為1萬圓。

華人於百貨商場及專賣店購物花費為10萬圓，在家電連鎖店花費為5萬圓，藥妝店花費為4萬圓。

歐美旅客最多去便利店購物

華人圈旅客及歐美旅客在購物選擇大有不同。最多華人圈旅客前往購物的店舖為藥妝店，佔31%，百貨及專賣店為30%，家電連鎖店佔12%。歐美旅客中，購物最多的店舖為便利店，佔35%，百貨店及專賣店佔24%，時裝專賣店佔20%。

調查亦發現，43%華人圈旅客對購物感滿意，37%歐美旅客則對飲食感到滿意。