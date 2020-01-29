【武漢肺炎】《日本經濟新聞》﹕若疫情長期化經濟增長放緩0.45%

武漢肺炎疫情確診宗數持續增加，至今已接近6,000宗，在日本及德國等海外國家或地區，亦紛紛錄得本土感染個案。有投資銀行預期，是次疫情將拖累中國首季經濟增長放緩1.2個百分點。作為中國旅客外遊目的地的日本，難免受到波及。《日本經濟新聞》報道，日本國內推算，訪日旅客與沙士時期相若，若影響變得長期化，當地經濟將會放緩0.45個百分點。

報道引述日本國土交通省的信息顯示，預料今年1月24至30日期間，由中國前往日本的航班班次為2,000班次（約40萬座）及15艘郵船（約3.5萬人）。

由於中國暫停海外團體遊，日本各地旅遊設施及住宿設施接連被取消訂單。

郵輪取消到橫濱及博多港

橫濱市於1月27日表示，原訂於下月1日抵達的郵輪取消入港，該艘郵輪定員為1,880人。原由中國出發，並計劃於本月28日抵達博多港的郵輪，亦中止計劃，該艘郵輪定員為3,780人。

北海道及大阪均有酒店被旅客取消訂單，其中大阪麗嘉皇家酒店在1月25日至2月底的預約中，團體遊144間房的預約被取消。

當地消費市道亦受到衝擊。日本電器連鎖店yodobashi camera指出，一線銷售人員的感受是進店客人只有去年的7成左右。