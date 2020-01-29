【收市總結】港股鼠年首個交易日　紅盤低開低收　挫近800點

今日為港股鼠年首個交易日。受到武漢肺炎個案持續增加陰霾下，大市紅盤低開848點，縱使跌幅一度收窄至略多於600點，惟在午後跌幅再度擴大，全日跌789點，50隻成份股悉數低收。
恒生指數紅盤低收，收市報27160點，跌789點；國企指數收市報10618點，跌358點，成交額為1,240.5億元。
恒生指數收市報27160點，跌789點；國企指數收市報10618點，跌358點，成交額為1,240.5億元。
零售餐飲航空股均低收
武漢肺炎疫情肆虐，直接對零售﹑餐飲﹑旅遊及航空造成打擊，相關股份今日表現極為疲弱。
零售股﹕周大福（1929）跌8.1%，收市報7.15元，周生生（0116）跌5.6%，收市報9.44元，莎莎國際（0178）跌9.1%，收市報1.5元，佐丹奴國際（0709）跌9.8%，收市報2.21元，迅銷（6288）跌3.9%，收市報41.65元。
餐飲股﹕太二酸菜魚母公司九毛九國際（9922）曾低見8.73元，收市報9.06元，跌2.5%，大快活（0052）跌3.3%，收市報18.94元，太興集團（6811）跌11.4%，收市報1.4元，海底撈（6862）卻逆市上升4.7%，收市報31.1元。
航空股﹕南方航空（1055）跌3.6%，收市報4.49元，東方航空（0670）跌3.4%，收市報3.66元，中國國航（0753）跌2.8%，收市報6.53元，國泰航空（0293）跌3.2%，收市報9.87元。
濠賭股﹕金沙中國（1928）跌5.6%，收市報39元，銀河娛樂（0027）跌5.2%，收市報53.15元，澳博控股（0880）跌3.6%，收市報8.85元，美高梅中國（2282）跌5.7%，收市報11.6元。
收租股﹕九龍倉置業（1997）跌4.6%，恒隆地產（0101）跌6.7%，收市報16.78元，希慎興業（0014）跌1.7%，收市報29.7元。