Canalys：內地上季手機出貨量跌15%

調查機構Canalys發表報告，中國去年第4季智能手機出貨量按年跌15%，至8,530萬台，是連續第十一個季度錄下跌，亦是自2013年首季以來最低水平。

去年全年，內地智能手機銷售按年跌7%至3.69億台，反映4G智能手機需求疲弱，5G手機出貨量遜預期。報告指出，分銷渠道方面已在清理4G庫存，應付新一年步向5G的趨勢。

按品牌劃分，華為去年第4季市佔率為39%，排名居首，Oppo及Vivo緊隨其後，但兩個品牌的出貨量分別跌25%及29%。期內，蘋果市佔率排第四位，小米（1810）排名第五。

報告指，華為於去年第4季出貨量為3,300萬台，認為第2及3季庫存增加為品牌第4季表現帶來了負面影響，雖然公司在5G手機出貨量市佔率高，但廠商需助渠道夥伴消除4G手機的庫存壓力，才能安排5G手機大量推出市面。

該行又指出，蘋果去年第4季扭轉跌勢，市佔率回升至11.8%，是8個季度以來最好，而iPhone出貨量跌幅亦收窄至12%，達1,000萬台，反映iPhone 11定價具競爭力，該款手機亦是內地最好賣的4G手機，亦證明蘋果配合其硬件及服務生態系統的強勢，仍有能力推售新產品，相信到5G iPhone真正來臨時客戶升級的比率亦會更高。