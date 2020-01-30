【中午收市】疫情持續惡化　累大市半日挫467點

武漢肺炎疫情持續惡化，促使投資者信心日益疲弱，繼昨日大跌近800點後，今早港股延續上日跌勢，低開後跌幅曾擴大至近500點，26700點亦已失守。

恒生指數中午收市報26693點，跌467點；國企指數中午收市報10428點，跌189點，成交額為571.02億元。

目前市場人士正關注疫情會否對內地工業活動帶來衝擊，其中作為手機零部件供應商的瑞聲科技（2018）及舜宇光學（2382）分別跌6.8%及6.3%，為今早跌幅最大兩隻藍籌股，中午收市報55.85元及129.8元。信利國際（0732）跌5.5%，鴻騰（6088）跌3.8%，富智康集團（2038）跌5.5%。

內需及消費股紛紛下跌

內需及消費股方面，蒙牛乳業（2319）跌4.8%，中午收市報29.55元，恒安國際（1044）跌4.3%，中午收市報57.25元，康師傅控股（0322）跌6%，中午收市報13.16元。海底撈（6862）跌4.8%，太興集團（6811）跌5.7%。

內房股同樣為投資者沽貨對象，中國恒大（3333）跌2.7%，中午收市報17.6元，碧桂園（2007）跌2.5%，中午收市報10.04元，旭輝控股（0884）跌2%，中午收市報5.4元。

重磅股騰訊控股（0700）先升後跌，中午收市報379.8元，跌0.9%，同為科技股的阿里巴巴（9988）跌2.3%，中午收市報202.6元，美團點評（3690）失守100元，中午收市報97.85元，跌3.3%。

金融股亦受到不少沽壓，友邦保險（1299）﹑工商銀行（1398）均跌逾1%。