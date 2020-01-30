波音去年淨虧損6.36億美元　737MAX有望復飛

美國波音公司1月29日發佈的2019年第四季度財務報告顯示，2019年第四季度波音公司淨虧損10.10億元（美元‧下同），2019年財年淨虧損6.36億元。這是波音公司20多年來首次出現年度淨虧損。

波音2019年第四季度波音取得營收179.11億元，按年減少37%；當季淨虧損10.10億元，2018年同期淨收益34.24億元。2019年財年波音共取得營收765.59億元，按年減少24%；2019財年淨虧損6.36億元，2018年財年淨收益為104.6億元。

波音737 MAX停飛產生的一系列負面因素導致波音公司鉅額虧損。圖為2019年7月1日，停飛的波音737 MAX飛機停在美國華盛頓州西雅圖的波音機場。（Reuters）

財報還顯示，波音公司2019年第四季度營業現金流為負22.20億元，2018年同期為29.47億美元；2019年財年營業現金流為負24億元，2018年財年為153.22億元。

在手訂單總額4630億元

財報稱，2019年第四季度，波音商用飛機交付量為79架，2018年同期為238架；2019年財年，波音商用飛機交付量為380架，2018財年為806架。2019財年波音共交付127架737系列飛機，2018財年為580架。

財報顯示，截至2019年底，波音的積壓訂單金額為4,630億元，其中包括超過5,400架商用飛機，價值3,770億元。

財報中，波音新任首席執行官大衛·卡爾霍恩（David Calhoun）寫道，「我們意識到我們有很多工作要做」。他認為，美國監管機構將在2020年年中之前批准波音737MAX的客機復飛計劃。

據《美聯社》報道，美國聯邦航空管理局局長史蒂芬·迪克森1月24日確認波音修正737MAX系列客機缺陷取得進展，他表示可能在年中以前批准737MAX系列客機復飛。

下調每月生產率至12架

此外，波音公司當日證實，波音787飛機的生產率將從每月14架降低至每月12架，並將基於當前市場情況進一步降低生產率。777X飛機已於2020年1月25日完成首飛，首批交付時間預計在2021年。

另據《CNN》報道，1月21日，波音公司承認位於華盛頓州的裝配線已暫時停止737MAX飛機的生產。