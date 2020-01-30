【收市總結】疫情惡化累港股續下瀉　全日跌711點　藍籌股全低收

撰文：張偉倫
最後更新日期：
武漢肺炎確診個案持續上升，目前已超過7,700宗。受到疫情惡化拖累，港股繼昨日跌789點後，今日曾大跌830點，低見26330點。今日50隻成份悉數下跌，其中重磅股騰訊控股（0700）跌約2%，阿里巴巴（9922）更曾失守200元。
恒生指數收市報26449點，跌711點；國企指數收市報10325點，跌294點，成交額為1,244億元。大市兩日累跌1,500點。
科技股紛紛低收，阿里收市201.8元，跌2.7%，騰訊跌2.1%，收市報375元，美團點評（3690）失守100元，收市報96.85元，跌4.3%，小米集團（1810）跌6.7%，收市報11.76元。
手機設備股亦為投資者沽貨對象，瑞聲科技（2018）跌7.5%，收市報55.4元，舜宇光學（2382）跌7.5%，收市報128.1元，信利國際（0732）跌6.4%，收市報1.03元，鴻騰（6088）跌7.7%，富智康集團（2038）跌4.7%，收市報1.22元。
醫藥股則個別發展，兩大藍籌醫藥股中國生物製藥（1177）及石藥集團（1093），分別跌5.6%及4.2%，收市報10.52元及17.7元。不過今日復牌的中國醫療集團（8225）曾升近6倍，收市報2.1元，升3.9倍，泰凌醫藥（1011）升13.8%，收市報0.33元。
內需及消費股亦處弱勢，蒙牛乳業（2319）跌6.4%，收市報29.05元，萬洲國際（0288）跌4.1%。
收租股﹑濠賭股﹑保險股亦低收，友邦保險（1299）跌3.1%，收市報78.3元。