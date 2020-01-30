【終止13連跌】香港12月出口回升3.3%　全年跌4.1%創10年最大跌幅

政府統計處今日（30日）公布，去年12月份本港整體出口貨值按年升3.3%，而進口貨值則下跌1.9%。

繼2019年11月錄得1.4%的按年跌幅後，12月商品整體出口貨值為3,513億元，較2018年同月升3.3%。同時，繼2019年11月份錄得5.8%的按年跌幅後，12月商品進口貨值為3,838億元，較2018年同月下跌1.9%，跌幅有所收窄。2019年12月份錄得有形貿易逆差325億元，相等於商品進口貨值的8.5%，較11月262億元有所擴大。

2019年的商品整體出口貨值較2018年下跌4.1%。同時，商品進口貨值下跌6.5%。2019年錄得有形貿易逆差4,268億元，相等於商品進口貨值的9.7%。

經季節性調整的數字顯示，2019年第四季與對上一季比較，商品整體出口貨值上升0.5%。同時，商品進口貨值下跌1.6%。

12月出口美國貨值大減22.5%

2019年12月，輸往亞洲的整體出口貨值按年上升10.2%，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，出口中國內地、台灣、馬來西亞、印度分別升15.7%、7.8%、7%、6.8%；相反輸往泰國、韓國、日本及新加坡分別跌18.2%、16.5%、13.9%、13.3%。

除亞洲的目的地外，出口美國、德國和英國的貨值分別錄得22.5%、12.1%、2%的跌幅。

進口方面，12月來自部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，來自美國、馬來西亞、印度和內地的進口貨值跌21.6%、11.4%、10.9%、4.9%。不過，來自越南的進口升55.9%、台灣升21.1%、新加坡升6.8%。

2019年全年輸往新加坡的出口貨值按年增加4.1%，進口則減7.5%。（資料圖片）

2019年全年自韓國進口貨值減20.9%

以全年計，2019年輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，美國、印度、德國、日本、荷蘭、內地分別跌14.8%、12%、8.9%、6.4%、4.4%、3.3%。然而，輸往新加坡增加4.1%，台灣則升2.4%。

全年來自大部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，其中韓國、印度、馬來西亞、美國和新加坡分別跌20.9%、19%、14.3%、7.9%、7.5%。來自內地的進口貨值亦下跌5.9%。

12月「動力產生機械及儀器」出口貨值大升六成

以貨品類別劃分，2019年12月「電動機械、儀器和用具及零件」出口貨值按年升19.4%；「動力產生機械及儀器」按年升64.1%。然而，「通訊、錄音及音響設備和儀器」按年跌13.3%；「衣物及衣物配件」跌16.6%。

同期，「辦公室機器和自動資料處理儀器」進口貨值按年跌17.6%、「通訊、錄音及音響設備和儀器」跌5.7%、「非金屬礦物製品」跌17.4%。然而，「電動機械、儀器和用具及零件」的進口貨值升11.4%。

2019年全年本港來自大部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，其中韓國大跌20.9%。（資料圖片）

至於2019年全年，「辦公室機器和自動資料處理儀器」出口貨值按年跌10.7%、「通訊、錄音及音響設備和儀器」跌5.3%、「非金屬礦物製品」跌10.4%。「動力產生機械及儀器」則升39.5%。

同期，「電動機械、儀器和用具及零件」進口貨值跌4.9%、「辦公室機器和自動資料處理儀器」跌16.1%、「通訊、錄音及音響設備和儀器」跌6.9%）。相反，「動力產生機械及儀器」的進口貨值升23.5%。

輸往先進經濟體出口維持疲弱

政府發言人表示，2019年12月份商品出口貨值回復增長，按年溫和上升3.3%，主要原因是輸往內地的出口基數比較低而有明顯升幅。發言人指，輸往主要先進經濟體的出口維持疲弱，輸往其他亞洲主要市場的出口則表現參差。2019年全年合計，商品出口貨值下跌4.1%，是2009年以來最大的年度跌幅。

展望未來，政府發言人認為短期內香港的出口表現仍然面對高度的不確定性，雖然環球經濟狀況在去年後期有趨向穩定跡象，部分受惠於中美貿易摩擦降溫，但外圍不確定性仍高。尤須注意的是，新型冠狀病毒疫情的發展或會影響一些亞洲經濟體的表現，以及干擾香港的經濟活動，政府會繼續密切留意有關情況。