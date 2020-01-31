【中午收市】港股彈力不足　半日僅升57點

港股自踏入鼠年後，首2個交易日累跌1,500點，不過美國股市連升3日，帶動大市出現反彈。港股今早高開308點，收復26800點，惟大市其後升幅不斷收窄，半日升不足60點。

恒生指數中午收市報26507點，升57點；國企指數中午收市報10324點，跌不足1點，成交額為527.1億元。連日受壓的濠賭股出現反彈，金沙中國（1928）升1.5%，中午收市報37.95元，銀河娛樂（0027）升1%，中午收市報52.3元，永利澳門（1128）升1.2%，中午收市報16.56元。

收租股亦回升，九龍倉置業（1997）升1.2%，中午收市報41.15元，希慎興業（0014）升1%，中午收市報29.95元，恒隆地產（0101）無升跌，中午收市報16.42元。

石油石化股逆市下跌

昨日急跌的手機設備股同樣反彈，瑞聲科技（2018）升1.1%，中午收市報56元，舜宇光學（2382）升0.5%，中午收市報128.8元，信利國際（0732）升1.9%，中午收市報1.05元。

重磅股騰訊控股（0700）今早曾重上380元，中午收市報376.2元，阿里巴巴（9988）今日又再度失守200元，中午收市時重上此關口，跌0.9%。

不過石油及石化股仍處於弱勢，中國石油（0857）跌1.4%，中國石化（0386）跌1.2%。