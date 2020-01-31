【武漢肺炎】友邦推額外保障　確診賠1.5萬　至少9間保險公司加碼

武漢肺炎疫情有持續擴大趨勢，市民除了買口罩自救，多間保險公司亦相繼推出針對新型冠狀病毒的額外保障。友邦（AIA，1299）香港最新宣布，向客戶加推免費額外保障，若確診新型冠狀病毒而須進行隔離，將獲1.5萬元賠償。

截至目前，本港已有至少9間保險公司針對疫情提供額外保障，包括友邦、保誠、宏利、AXA安盛、保柏、富衛、富通、永明金融及中銀人壽。

倘遭隔離每日獲賠700元

友邦香港宣布，為所有個人保險及團體保險客戶，提供免費額外保障並放寬賠償支援措施。首先， 若確診新型冠狀病毒而須進行隔離，將獲一筆過「診斷賠償」1.5萬元；全新個人保險客戶可額外獲發每日700港元、最長30日的「隔離賠償」；若因染上新型冠狀病毒離世，將獲發放15萬元「身故賠償」。

友邦同時宣布放寬賠償支援措施，包括豁免保單等候期、放寬住院限制、放寬指定中國內地醫院限制、放寬理賠申請遞交時間限制以及藥物或治療項目保障。

友邦宣布為確診新型冠狀病毒而須受隔離的客戶，提供每日700元的現金賠償。（資料圖片）

保誠額外住院保障每日600元

除了友邦，本港各間主要保險公司均已就疫情加推保障。其中保誠上周四（23日）宣布向所有個人及團體醫療住院保單客戶提供額外保障，若確診新型冠狀病毒而需住院，將獲享免費額外住院現金保障，每日600港元、長達45日，而且不設等候期。保障期暫設為由1月23日至4月30日。

宏利香港早前亦公布，由即日起至4月30日，為所有個人理財保險產品、團體醫療住院保單的現有及全新客戶提供額外保障，包括若受保客戶不幸確診新型冠狀病毒而需住院，提供每日600元、最長45日的住院現金保障；若被香港或澳門政府指令強制隔離，將就每宗個案提供一筆過特別現金保障3,000元；若確診新型冠狀病毒，因應家人或需受家居隔離，將提供一筆過特別現金保障2,000元。

至於AXA安盛，直至4月30日，所有人壽或醫療保單的受保人，以及僱員福利住院保單的受保員工及家屬，若確診新型冠狀病毒而需住院，將自動獲免費額外住院現金保障，每日700元、最長45日，無需等候期；客戶在香港、澳門或內地懷疑或確診新型冠狀病毒個案，毋須申請住院預先批核，亦可以申請相關理賠，若然需要入住隔離病房，不論入住病房種類，均可申索合資格醫療費用。

主打醫療保險的保柏，上周亦已推出類似安排，即日起至5月31日之特別保障期間，公司現有客戶如確診新型冠狀病毒而需住院，可獲保障一切住院期間所需的治療費用，如因隔離原因需要入住更高級別病房，亦可豁免相關調整；其現有客戶如確診患病，並須留院接受治療，無論該受保人是否已有住院現金保障，均可獲長達45日的額外現金保障每日800元 。