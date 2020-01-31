【持續更新】防武漢肺炎　金管局：預計兩至三成銀行分行暫時關閉

金管局於網頁發新聞稿，指收到銀行匯報，為加強對員工和客戶的保障，部分銀行分行須暫時關閉或縮短營業時間。根據銀行提供的信息，預計會有約兩成至三成銀行分行暫時關閉，其餘維持運作的分行中有部分會縮短營業時間，各銀行會盡快公布具體的營運安排。

中銀香港：49間分行暫停服務

中銀香港宣布，有49間分行將於2月1日 (星期六) 起暫停服務，直至另行通知。其他分行將維持正常服務，並繼續實施謹慎的預防措施。客戶如有查詢，請致電中銀香港客戶服務熱線3988 2388。

滙豐：24個網點下周一起暫停服務

滙豐宣布，鑒於現時本港新型冠狀病毒疫情不斷變化，為客戶提供銀行服務的同時，亦採取預防措施，以保障員工及客戶的健康與安全，旗下24個服務網點將由下周一（2月3日）起暫停服務，直至另行通知。關閉的網點詳細名單：

恒生：31網點暫時停止服務 星期六服務時間縮短

恒生銀行宣布，為預防新型冠狀病毒，由明天(2月1日)起，恒生銀行所有分行於星期六會較原定時間提前一至兩小時關門，服務時間更改為上午9時至中午12時，直至另行通知。恒生亦正安排18間地面分行、10間港鐵站辦事處及3間商務理財中心分階段於2月5日或之前暫時停止服務。相關詳情稍後將上載於恒生網址www.hangseng.com。建議客戶可前往恒生其他網點，或使用恒生 e-Banking、流動理財服務應用程式或電話理財服務熱線 (個人客戶:28220228 / 商業客戶:2198 8000)。

大新：暫時更改全線分行營業時間

大新銀行宣佈，由2月1日至8日暫時更改全線分行的營業時間。星期六營業時間會改為上午10時至下午1時，星期一至五營業時間會改為上午10時至下午3時。公司指，會密切監察所有員工的健康狀況，並確保為客戶及員工提供健康的分行及辦公室環境。建議客戶如需處理賬戶事宜,可使用本行之電話理財服務、網上及流動理財服務，或致電客戶服務熱線 2828 8000 查詢。

金管局建議，銀行客戶盡量使用網上或電話銀行、自動櫃員機或其他電子銀行服務，並在前往分行前先透過銀行網站或客戶服務熱綫了解有關分行是否開放。另外，香港銀行公會網站亦會定時更新銀行分行的營運情況。金管局將密切留意疫情的發展，並與銀行保持緊密溝通，銀行會不斷檢視是否需要進一步調整銀行分行營運安排。