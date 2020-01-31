【收市總結】港股連瀉三日　再跌136點　累插1637點

撰文：翟梓謙
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武漢肺炎確診個案持續增加，即將突破1萬宗，本港亦有12宗確診個案。今日在美股強勢帶動下，港股高開308點，早段見全日高位26,818點，但升勢乏力，午後已見倒跌，最多插153點，低見26,295點。重磅騰訊（0700）跌0.5%；建行（0939）亦跌0.8%。
恒生指數全日跌136點，收報26,312點；國企指數收市報10,240點，跌84點。大市成交額為1,030億元，三日累跌1,637點。
「三桶油」繼續捱沽，中石化（0386）挫2.4%，成表現最差藍籌；中石油（0857）跌1.7%；中海油（0883）低1.2%。
藥股個別發展，藍籌石藥（1093）及中生製藥（1177）分別跌2.3%及1%；泰凌醫蘗（1011）跌幅顯著，挫13.6%。
手機設備股見反彈，華顯（0334）升2.1%，高偉電子（1415）升1.6%；丘鈦科技（1478）升0.7%；瑞聲科技（2018）漲0.6%，收市報55.75元。舜宇光學（2382）跌1.2%，收市報126.7元。
濠賭股個別走，金沙（1928）升1.6%，報38元，屬表現最佳藍籌；新濠（0200）升1.8%；澳博（880）漲0.9%。相反，銀娛（0027）跌0.6%；信德（242）軟1.2%。