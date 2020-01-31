聯交所諮詢「企業版」同股不同權　設10年日落條款可延長

港交所（0388）兩年前引入「同股不同權」（WVR）架構，限於個人股東持有「同股不同權」股份。交易所最新公布，就容許法團實體享有同股不同權（俗稱企業版WVR）發出諮詢文件，徵求市場意見，為期三個月。

香港市場其中一個重大挑戰在於投資選擇欠多元化，又極集中於金融和地產等個別行業，共佔香港市場總值的38%。過去10年，在香港市場上市的新興及創新產業公司佔總市值僅10%（不包括阿里巴巴（9988）），相對納斯達克、紐約交易所或倫敦證券交易所，三者數字高達69%、55%及24%。

推進「企業版」同股不同權，聯交所認為，旨在提高本港的全球競爭力、促進創新業務發展，及拓闊市場的投資選擇，建議並增加了增加多項保障措施，確保股東得到適當保障。

根據諮詢文件，法團身份的不同投票權受益人，其主要規定如下：

1. 本身是創新產業公司，或具新興及創新產業方面的業務經驗，並有曾投資於創新產業公司及對此類公司作出貢獻的過往紀錄。

2. 持有上市申請人至少10%的經濟利益，並積極參與其管理或業務至少兩年。

3. 必須在聯交所、紐約交易所、納斯達克或或倫敦證券交易所主市場作第一上市，市值至少2,000億元。

4. 上市時的市值佔其法團身份不同投票權受益人市值的比例不得超過30%。

5. 不同投票權必須設有時限的「日落」條款，有效期不超過10年，其後可經獨立股東批准而續期，每次不超過5年。

6. 不同投票權受益人的投票權不得超過普通股投票權的5倍