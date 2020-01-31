去年12月港元存款微跌0.3%　人民幣存款跌0.9%

金管局今日（31日）發表的統計數字顯示，2019年12月份認可機構的存款總額較11月份微跌0.1%。其中港元存款微跌0.3%，外幣存款總額則上升0.1%。

香港人民幣存款下跌0.9%，於12月底為6,322億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於12月份為5,411億元人民幣，而11月份的數字為4,445億元人民幣。

12月份貸款與墊款總額上升0.1%，其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）較上月增加0.4%，在香港境外使用的貸款則下跌0.7%。由於港元存款下跌而港元貸款沒有明顯變動，港元貸存比率由11月底的90%，上升至12月底的90.3%。

2019年第四季在香港使用的貸款（包括貿易融資）繼上季上升1.9%後，再錄得0.6%的按季升幅。按經濟用途分析，該貸款於第四季的增長主要由住宅按揭貸款，以及對建造業及物業發展與投資的貸款帶動。

12月份港元貨幣供應量M2及M3按月同告微跌0.4%，按年則分別上升2.4%及2.3%。12月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1較11月份上升0.6%，按年則下跌1.5%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於12月份同告微跌0.1%，按年則分別上升2.8%及2.7%。