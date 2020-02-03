【武漢肺炎】受影響企業可延期披露年報　期貨夜盤將暫停

受新型冠狀病毒肺炎疫情影響的上市企業可按實際情況延期披露年報，期貨夜盤交易將於2月3日起暫停。

中國A股將於2月3日起照常開市。（VCG）

上海證券交易所（以下簡稱「上交所」）發佈通知稱，受疫情影響預計難以按期披露2019年年度報告的上市公司，可以依規向上交所申請辦理延期至4月30日前披露，如果屆時仍無法披露年報，相關企業應向上交所通報相關情況。

此外同天上海期貨交易所發佈通知稱，鑑於目前疫情防控工作需要，從2月3日其將暫停夜盤交易，恢復時間另行通知，在此期間各交易日8時55分至9時為集合競價時段。

證監會相關部分負責人對此表示，在疫情發生後有很多期貨經營機構反映，如果在當前情形下繼續開展期貨夜盤交易，它們在人員、運維、保障等方面將面臨困難，因此當局決定暫停夜盤交易，旨在為做好特殊時期疫情防控工作。

據瞭解，中國A股2月3日起將照常開市，此前受武漢疫情肺炎影響，中國證監會決定延遲A股開市時間並將1月31日調整為非交易日。

根據中國國家衛健委公布的數據顯示，截至2月1日24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告確診病例14,380例，累計死亡病例304例，共有疑似病例19,544例。