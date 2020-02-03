【持續更新】A股復市滬深股均大跌逾8%　離岸價再度失守7算

上週五美股大跌，道指跌超600點。同時，A股今日﹙3﹚終於復市，投資者關注開市後表現，《香港01》全日追蹤股匯市況。

【10:54】人民幣離岸價再次穿7算

人民幣匯價繼續偏軟，離岸價再次失守7算關，曾低見7.0117，最新報7.0046，跌62點子。

在岸價曾低見7.0121，最新報7.0048，跌939點子。

每百港元兌人民幣最新報90.22。

【10:04】歌禮製藥爆升近4成

歌禮製藥爆升﹙1672﹚現抽升近4成，報5.77元。公司公告指，收到相關醫療機構和研究人員申請使用其研發的ASC09復方片和利托那韋(Ritonavir)，開展新型冠狀病毒感染患者臨床試驗。

【10:04】台股延續跌勢 挫逾300點

武漢肺炎疫情持續惡化，迄今個案已逾1.7萬宗，內地不少企業將復工日期定於2月10日，更有報道指出，手機生產將受影響。除了內地股市及日本股市外，台灣股亦處於弱勢，台灣加權指數繼上周五大跌近700點後，今早續向下，最新報11192點，跌302點或2.6%。

日經指數最新報22939點，跌265點或1.1%，南韓KOSPI指數最新報2113點，跌5點或0.3%。

不過已連跌3日的港股，今早低開後倒升，恒指最新報26452點，升139點；國指最新報10319點，升78點。

【09:57】人民幣中間價創半年最大跌幅

人民幣兑美元中間價報6.9249，較上一交易日調貶373點。中間價貶值至2020年1月13日以來最低，降幅創2019年8月6日以來最大。

在岸價下挫，最新報6.9918，跌809點子；離岸價則轉強，最新報6.9888，升96點子。

【09:46】A股大跌 43隻券商股跌停

內地A股假期後復市大挫8%，券商股成為投資者沽貨對象，共有43隻券商股A股跌停板，當中包括中信證券（上海﹕600030）﹑海通證券（上海﹕600837）等。

【09:45】搶購雙黃連口服液 福森藥業爆上

福森藥業(1652）旗下「雙黃連口服液」掀搶購潮，股價爆上，最新報10.32元，大升79.79%，成交額5,960萬元。早前有報道指，雙黃連口服液可抑制新型冠狀病毒的可能性。

【09:43】中國醫療挫近4成

上周熱炒的醫藥股今早下挫，其中倍升股中國醫療集團（8225）跌38.9%，最新報1.18元，精優藥業（0858）跌17.8%，最新報0.162元，金威醫療（8143）跌14.9%，最新報0.086元，中國先鋒醫藥（1345）跌11.2%，最新報1.66元。

【09:33】A股大跌逾8%

A股今日復市，滬深股均大跌逾8%，上證指數最新報2733點，跌242點或8.1%，深成指數最新報9761點，跌920點或8.6%。

【09:28】港股開市跌0.47%

市場觀望內地股市表現，恒指開市報26189點，跌123點（0.47%）；國企指數報10194點，跌45點（0.45%）。

其中，騰訊（0700）升1.34%，報378元；阿里巴巴（9988）升0.4%，報201.2元；滙豐控股（0005）跌0.88%，報56.35元；港交所（0388）跌0.93%，報256.4元。

【09:01】期市大面積跌停

內地期市開市，大面積見紅，其中鐵礦、螺紋、原油、棕櫚油、雞蛋等多數品種開盤跌停。

【08:01】日經225低開1.4%

日經225指數開盤跌1.4%，報22874.27點。