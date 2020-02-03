1月財新中國製造業PMI降至51.1　創五個月以來最低

1月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）錄得51.1，小幅下滑0.4個百分點，為五個月以來最低。這一走勢與中國國家統計局製造業PMI一致。中國國家統計局公布的1月製造業PMI錄得50，落在榮枯分界線上，低於2019年12月0.2個百分點。

新訂單指數連續三個月回落，1月降至2019年10月以來最低，但仍處於擴張區間。這部分受到外需拖累，1月新出口訂單指數結束連續三個月的擴張，降至榮枯分界線以下。受訪廠商反映，海外需求相對疲弱。

1月廠商生產增速也有所放緩，產出指數降至2019年9月以來最低，但處於榮枯分界線以上。分類數據顯示，1月消費品類產出增速最為強勁。

主要受中美簽訂第一階段協議提振，中國製造業界普遍預期未來12個月產量將繼續上升，樂觀度升至22個月最高。此外，預期全球需求改善、新產品問世等因素，也共同促使廠商看好產出前景。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，2020年初中國經濟企穩回升的力度出現放緩。儘管企業信心受到中美第一階段協議的提振，但由於內外需求改善力度有限，企業在生產修復後並沒有出現全局性補庫存，同時還需要關注原材料成本上升的壓力。後續中國經濟還將受到新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，需要適當的逆周期政策予以加持。