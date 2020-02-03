A股大跌　80億元資金北上抄底　中證監﹕堅持底線思維

A股三大指數開盤暴跌，開盤後指數略有反彈，跌幅有所收窄，盤面上，口罩、醫藥等逆勢走強。臨近上午收盤，指數再度回落，總體上，大盤整體表現萎靡，市場情緒差，兩市超3,000個股跌停。截至上午收盤，滬指報2734.66點，跌8.13%；深成指報9798.10點，跌8.27%；創指報1801.28點，跌6.56%。

從盤面上看，口罩、流感、雲辦公概念居板塊上漲，旅遊、科創板等板塊居板塊跌幅榜前列。

醫藥板塊逆市走高，哈藥股份、達安基因、中國醫藥、海正藥業近20隻醫藥股開盤漲停。

有分析認為，A股當前的跌幅不會持續很久。（VCG）

此外，北向資金加速抄底A股，淨流入資金已達80億元人民幣。

由於新型肺炎疫情，給市場帶來了一定的不確定性，但中國證監會呵護市場的意圖非常明顯。就在2月2日，中國證監會相關負責人表示，對於開市後A股市場可能出現的異動，有關部門將保持高度警惕，堅持底線思維，出台和研究對沖工具，緩解市場恐慌情緒。自2020年2月3日當晚起暫停期貨夜盤交易，具體的恢復時間另行通知。

緊隨監管暫停期貨夜盤交易之後，數家券商表示接到監管通知，2月3日起暫停融券賣出業務，並控制融券業務新增規模。

中國國家發展改革委副主任連維良2月3日在國務院新聞辦舉行的新聞發佈會上說，疫情對中國經濟的影響是階段性、暫時性的，不會改變中國經濟長期向好的基本面。現階段中國經濟實力、物質基礎和應對突發事件的能力明顯增強，完全有能力有信心打贏疫情防控阻擊戰，有能力有信心把影響降到最低。將分情形制定出台對衝疫情影響的政策措施，特別是儘量幫扶受疫情影響較大的行業企業，以更大力度更精準補短板強弱項，培育壯大新的經濟增長點。