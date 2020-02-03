中國2019年企業利潤四年來首現負增長 經濟疲態依舊

中國國家統計局2月3日公布2019年規模以上工業企業利潤數據，全年企業利潤下降3.3%，為2015年利潤下降2.3％以來的首次全年下降。突現中國經濟疲態依舊。

數據顯示，2019年12月份，規模以上工業企業實現利潤總額5,883.9億元（人民幣‧下同），按年下降6.3%，11月份按年增長5.4%。2019年全年全國規模以上工業企業實現利潤總額61,995.5億元，比上年下降3.3%（按可比口徑計算，考慮統計制度規定的口徑調整、統計執法增強、剔除重複數據、企業改革剝離、四經普單位清查等因素影響），降幅比1-11月的2.1%擴大。

中國統計局工業司高級統計師朱虹解讀稱，2019年工業利潤有所下降，效益狀況結構性改善，但受市場需求不足、工業品價格下降、成本上升等因素影響，工業企業利潤有所下降。

朱虹指出，2019年，規模以上工業企業實現利潤比上年下降3.3%，主要受以下因素影響：

一是工業產品銷售增速回落。2019年，規模以上工業企業營業收入增長3.8%，增速比上年回落4.8個百分點。

二是成本上升擠壓利潤空間。2019年，規模以上工業企業每百元營業收入中的成本為84.08元，比上年增加0.18元，主要是原材料、用工成本上升。

三是鋼鐵、石化、汽車等重點行業利潤下降拉動作用明顯。2019年，鋼鐵、化工、汽車、石油加工行業利潤比上年分別下降37.6%、25.6%、15.9%和42.5%，合計影響規模以上工業企業利潤增速比上年下降7.4個百分點。

四是個別行業及企業大幅計提資產減值損失。