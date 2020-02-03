【武漢肺炎】疫情對中國經濟造成衝擊屬短暫？　學者﹕過於樂觀

從2019年底至鼠年春節假期不斷蔓延的新冠肺炎疫情，對下行壓力仍大的中國而言無疑是雪上加霜，這次肺炎疫情能否將中國經濟帶入至暗時刻也引發諸多猜測。

《路透》報道，儘管眼下全民動員抗擊疫情是中國各項工作的重中之重，但在封城、封路過後，尤其是面對小微企業以及一些線下傳統實體經濟，以及因疫情帶來的諸多行業的連鎖反應仍存在很大不確定性，在消費成為拉動中國經濟的主力時更需要政策上的未雨綢繆，也讓積極財政政策更擴張，貨幣政策更寬鬆呼聲又起。

「中國政府始終把人民群眾的生命安全和健康放在第一位，正在公開透明、有力有序地開展新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作，目前重點是防止疫情擴散蔓延，做好患者救治，同時保障人民群眾以及在華外國僑民的正常生活秩序。中國政府和人民有信心、有決心、有能力打贏這場疫情防控阻擊戰。」中國總理李克強就明確表態。

而在疫情發生後，在諸多關於疫情中國經濟的影響和政策分析文章中，呼籲加大財政政策的扶持力度，包括擴大赤字規模，從財税政策，減免企業税收等各方面扶持受疫情影響嚴重的行業，幫助企業渡過難關。

中信建投﹕或加大對沖政策力度

中國中信建投證券宏觀經濟與固定收益首席分析師黃文濤團隊撰寫的「疫情衝擊下的經濟、政策與市場展望」報告認為，本次疫情影響對經濟的影響程度有待評估，但衝擊是確定的；疫情的演變或將擾動本輪經濟回暖的小周期，對沖政策或會提前或加碼。

報告認為，由於新型肺炎疫情的「黑天鵝」擾動，中國經濟增加了新的外生變量，在原有的決策系統中又加入了新的因素。因此，本來已經較為困難的經濟變得更加複雜。預計原有的逆周期調節政策寬鬆方向不變，節奏或比原來預想的要加快，力度或比原來預想的要加碼。

分析認為，不可否認，眼下仍在持續蔓延的疫情顯然與疫情初期的一些誤導宣傳，諸如「不會人傳人」及疫區應對不及時有關，面對疫情仍在持續所帶來的不確定性，寧可把困難預估的大一些，準備方案更足一些，以避免因此將中國經濟帶入至暗時刻，顯然更是對宏調能力和政策制訂的大考。

西澤研究院院長趙建在其最新文章中警告，有許多學者將現在的新冠病毒與2003年的非典相比，得出僅僅影響GDP增速1至2個百分點的結論，認為只是短期衝擊，對長期影響不大。這樣的結論顯然過於機械樂觀刻舟求劍，很可能對中央政策層決策造成誤判。

今天的中國經濟也絕非16年前，16年發生了根本上的變化，內需和服務業已經從那時的經濟動力附屬，變成了今天的主導力量。另外，今天的金融業也已經高度發達，槓桿率已經增長了數倍（250%左右），這也意味着經濟的脆弱性升高了。

高盛降中國全年增長至5%

與此同時，高盛認為，如果疫情無法於本季內大致受控，全年GDP增速有可能會降至5%或更低。

高盛此前調低中國經濟增長預估，經修訂的基本預測是2020年GDP增速為5.5%，原為5.9%，但這基於疫情於3月底前大致受控而經濟於第二季明顯反彈。

該行認為，倘若疫情更為嚴重，即持續至第二季，則2020年GDP增速有可能會降至5%或更低。

高盛遂調降企業盈利增長預估及指數目標，其中，MSCI中國指數和滬深300指數.CSI300經修訂目標分別為88點和4,100點，較現水平約有9%及12%潛在升幅；並認為中資股短期反彈空間有限，在眾多對衝工具之中，以恒生中國企業指數.HSCE期權為最有效。