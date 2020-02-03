A股兩市超3000個股跌停　北上資金撈底淨流入200億元人民幣

A股收盤滬指跌7.7％，兩市超3,000隻個股跌停。北上資金盤尾流入近200億元（人民幣‧下同）。盤面上，超級真菌、流感、體外診斷、病毒防治等板塊上揚。

受新型冠狀病毒疫情影響，滬深兩市在鼠年首個交易日出現調整，滬指跌7.7%，創業板指跌6.8%，兩市近3,200隻個股跌停，病毒防治概念股、在線教育、雲辦公、網絡遊戲等板塊逆市大漲。與此同時，北向資金撈底迹象明顯，淨流入資金近200億元，其中滬股通淨流入150億元，深股通淨流入49億元。

滬深300指數2月3日收跌7.88%，創下自2015年以來最大跌幅。

上證指數大市成交額為2,570.20億元（上一交易日成交額為3,274.90億元），成交量為2.16億手（上一交易日為2.72億手）；深證成指大市成交額為2,624.60億元（上一交易日成交額為4,815.48億元），成交量為1.95億手（上一交易日為4.03億手）。

券商海通證券認為，新型冠狀病毒疫情導致的股市下跌恰恰是買入的機會。

興業證券首席策略分析師張憶仍維持「2020年先抑後揚、全年看多」的判斷，1月份後期出現的疫情風險只是使原本預測的「倒春寒」行情調整提前，並不改變中期行情判斷全年先抑後揚。