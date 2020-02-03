本港去年第4季GDP按年跌2.9%優預期　政府﹕疫情影響經濟前景

香港政府公布，第四季本地生產總值（GDP）按年實質下跌2.9%，較第三季的2.8%跌幅有所擴大。全年計，2019年本地生產總值實質下跌1.2%，是自2009年以來首次錄得年度跌幅。

政府統計處公布，2019年第四季本地生產總值按年實質再跌2.9%，下跌主要是由於內部及對外需求均表現疲弱所致。經季節性調整而作相連季度比較的本地生產總值，在2019年第四季較第三季實質下跌0.4%。

按本地生產總值各個主要組成部分分析，第四季私人消費開支按年實質下跌3%，較第三季3.3%跌幅有所收窄。全年計，私人消費開支按年實質下跌1.1%。而第四季政府消費開支按年實質上升6%，全年實質上升5.1%。

政府發言人表示，2020年本港經濟仍存高度的不確定因素，亦視乎新型冠狀病毒疫情在本港的發展。（資料圖片）

第四季固定資本形成總額按年實質顯著下跌16.2%，全年跌12.2%。外部需求較上季有所改善，貨品出口總額按年跌2.6%，較第三季的6.9%跌幅有明顯改善；第四季貨品進口下跌7.2%，而第三季則下跌11%。全年計，貨品出口總額及貨品進口按年分別錄得4.7%及7.4%的實質跌幅。

政府發言人表示，根據預先估計數字，2019年第四季本地生產總值按年實質收縮2.9%，是連續第二個季度錄得按年收縮。政府稱，季內涉及暴力的本地社會事件進一步打擊經濟氣氛及與消費和旅遊相關的活動。整體貨物出口在艱難的外圍環境下繼續下跌，儘管跌幅略為收窄。

展望未來，本港經濟2020年的前景仍有高度的不確定性，包括來自環球經濟復甦步伐、中美貿易關係及本地社會事件的不確定性。香港經濟前景也很視乎新型冠狀病毒疫情在香港及亞洲的發展，疫情可能會進一步拖累經濟氣氛及與消費和旅遊相關的活動，甚至會影響一些亞洲經濟體的經濟表現，政府會密切留意情況。