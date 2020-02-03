【武漢肺炎】蝴蝶效應：疫情對線下服務業及中小企業致衝擊

新型冠狀病毒感染的肺炎疫情持續蔓延，很多地方企業仍在停產停工，對中國經濟影響如何引發了人們關注。媒體認為，中國的一些行業遭受重創。

《中國企業家》報道，除了疫情本身，人們開始擔心疫情對中國經濟的影響。突如其來的疫情造成湖北多地「封城」，全國延長春節假期，各地企業延後開工，旅遊、餐飲、交通、娛樂等線下消費陷入停滯。

分析認為，線下服務業和中小企業首當其衝。

這個春節，絕大部分餐廳經理最忙的是處理預訂客戶的退款。1月20日之後，疫情形勢急轉，原先已經預訂滿的餐廳，紛紛接到取消用餐的退單。

不僅是餐飲，航空、旅遊、娛樂、零售等嚴重依賴線下的服務業都受到嚴重打擊，收入幾乎是斷崖式下跌。

「中小企業將會面臨巨大沖擊，尤其是那些現金流不好、經營不穩健的中小企業將遭遇嚴峻挑戰。」北京大學國發院BiMBA商學院院長陳春花指出，很多中小企業的現金流可能僅能保證兩三個月的運行，現在一些行業基本停滯，沒有收入和現金流，而房租、利息、人員成本等必須支出，企業如果不能及時調整、壓縮成本，很可能就倒閉了。

恒大研究院首席經濟學家任澤平在一份報告中進一步指出，經營中斷可能導致訂單合同違約、資金周轉困難，部分體量較小、抗風險能力較弱的中小微企業面臨破產倒閉的困境，風險還可能沿着供應鏈和擔保鏈上下及橫向傳導，引發局部性危機。

中小企業困境的背後，是就業和民生面臨的挑戰。餐飲、娛樂、旅遊等線下服務行業，創造了大量就業崗位，這些崗位實行彈性薪酬和計件工資的比例相當高。若中小企業大量裁員乃至倒閉，將對就業和居民收入造成嚴重影響。

沙士驅使企業轉型

同時分析表示，每次危機都會帶來巨大的變革，也給商業帶來改變的契機。2003年非典，阿里巴巴在公司被隔離、全員居家辦公的情況下推出淘寶，京東也在彼時被迫轉型線上商城，這開啟了中國的電子商務時代。此次疫情，一定也會帶來一些影響深遠的改變，企業家在看到挑戰的同時，也應該敏鋭地關注到市場的積極變化。

服務業基於新技術創造新的商業模式。此次疫情，阿里巴巴、騰訊等互聯網大公司迅速開發出大數據尋人、查找附近發熱門診、線上就診等服務，這些都有可能在疫情過後形成新的商業模式。傳統零售業遭受重創，人們對盒馬、每日優鮮等新零售有了更深切的理解。未來，無人零售、無人餐飲、無人機配送等興起，與新零售相關的各種配送平台、上門服務平台、同城物流等都有機會崛起。