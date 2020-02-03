人民幣在岸價暴跌957點子　2015年811匯改以來最大單日跌幅

人民幣在岸價低收，截至下午4時30分，大跌957點至逾一個半月新低，單日跌幅則達1.36%，為2015年8月11日以來最大單日跌幅。

在岸價最新報7.0191，跌1,082個點子，離岸價最新報7.0165，跌181點子。

每百港元兌人民幣最新報90.36。

中間價亦大跌373點至6.9249元，為1月13日以來新低。不過市場整體交投十分清淡，成交量仍處於較低水平。

人民幣大貶值與市場情緒宣泄有關

《路透》引述交易員稱，中國農曆春節長假期間外匯市場休市，而肺炎疫情不斷蔓延進一步加劇市場避險情緒，節後首個交易日市場情緒宣泄導致人民幣大幅走低，短期人民幣可能繼續維持偏弱水平。

他們並指出，市場關注未來幾天中間價傳遞出的信號作為交易指引，監管層可能通過調控中間價來穩定市場預期；短期人民幣續跌空間或取決於疫情發展情況，預計在7.02至7.04區間尋求支撐。

「短期市場仍然會很謹慎，不會多拿頭寸，再加上現在銀行大多輪崗上班，估計這周後幾天市場會更清淡，」一中資行交易員稱。

另一中資行交易員表示，短期匯率會反映市場恐慌情緒，人民幣可能還會跌一些，後面則要觀察央行的態度。

瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰最新點評稱，中美第一階段協議嵌入匯率條款後，中國央行可能將避免干預外匯市場。近期人民幣大幅貶值由肺炎疫情引起，因此中國央行可能允許匯率更多雙向波動來支撐出口。不過未來幾天，中國央行大概會通過調控中間價來穩定市場預期。

另一外資行交易員則認為，短期人民幣可能會繼續偏弱，但從一季度看，還是可以看好人民幣，疫情的影響應該是短期的。

另外，由於疫情形勢嚴峻，中國央行進行天量逆回購並調降利率10基點；央行貨幣政策委員馬駿表示，「公開市場操作中標利率下降有利於穩定投資者的預期，提振金融市場信心。」