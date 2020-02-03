中國武漢肺炎傳染力有多強　研究報告或給出答案

最近幾日發佈的研究報告稱，起源於中國武漢得新型冠狀病毒的傳染性似乎比季節性流感更強。但其對中國經濟影響也引發關注。

2020年1月26日，在中國中部湖北省武漢市的一個社區衛生站，身穿防護服的救護人員與工作人員一起散步。（AP）

《華爾街日報》2月3日報道，全球公共衛生專家一直在研究中國爆發的危險新型冠狀病毒疫情的發展情況，以估計其傳播的範圍和速度。

最近幾日發佈的研究報告稱，這種新型病毒的傳染性似乎比季節性流感更強，與2002年和2003年引發非典型肺炎（SARS）疫情的類似病原體傳染性接近。不過，這種新病毒的致死率遠低於SARS病毒。

中國國家衛生健康委員會（簡稱：國家衛健委）表示，這種病毒潛伏期一般在3天至7天，最長為14天，而且未表現出症狀的感染者也可以傳播該病毒。這使得進行兩週的隔離成為一項重要預防措施，同時也導致人們對體温檢測的有效性產生了懷疑。體温檢測目前是移民和其他檢查站的主要篩查方法。

在牛津大學（University Of Oxford）和帝國理工學院（Imperial College London）任職的教授唐納利（Christl A.Donnelly）表示：「就特定的傳染性水平而言，更多的無症狀傳播會使疾病更難控制。」

美國疾病控制與預防中心（The Centers for Disease Control and Prevention, 簡稱CDC）已經對非必要的赴中國旅行發出警告，該中心表示，目前還不清楚病毒在人與人之間傳播的容易程度或持續程度，但發現病毒能夠從無症狀的感染者傳播到約6英尺（約1.8米）範圍內的密切接觸者。

香港大學(University Of Hong Kong)的教授1月31日在《柳葉刀》（The Lancet）上發表了一篇使用類似算法的研究報告，他們估計截至1月25日，武漢有75,815人感染，而當時的官方數字為數百人感染。

英國蘭卡斯特大學（Lancaster University）的Jonathan M. Read主導了一項研究，也認為截至1月22日，武漢的感染人數已有數萬。「我們認為實際上每20個感染者中只有1人得到確診，」Read表示，「這個病毒比季節性流感的傳染性要強不少。」

瑞士伯爾尼大學(University Of Bern)流行病學家阿爾特豪斯（Christian L. Althaus）說，儘管如此，「所有研究都指向了同一個方向」。他與人合寫了一篇研究論文，估計該新型病毒的再生數為2.2。他說：「如果不能降低這一再生數，就有可能爆發全球大流行。」

中國官員曾表示，疫情可能會在2月8日之前達到高峰，甚至開始消退。但一些海外專家表示，疫情數週內可能不會達到高峰。

與此同時，武漢肺炎越發嚴峻之勢也引發人們對中國經濟的擔憂。

高盛認為，若肺炎疫情近期不受控，中國GDP或降至5%。