【武漢肺炎】《路透》：蘋果iPhone面臨斷貨危機

消息稱，如果武漢疫情升温，富士康中國工廠宣布延後開工，蘋果旗艦機iPhone產能可能會受到巨大影響，甚至面臨斷貨。

《路透》昨日（3日）報道，蘋果預計將於3月春季發表會推出的新一代iPhone SE 2 ，預計2月將大量生產平價iPhone，但其供應鏈延後復工的可能將絕對性地打亂中國供應鏈出貨節奏，衝擊蘋果iPhone產能。

iPhone或因中國肺炎疫情遭遇缺貨。（Reuters）

台灣電子代工巨頭鴻海集團旗下富士康目前配合中國官方防疫政策延後復工，蘇州廠停工至2月8日，上海廠則停工至2月9日，東莞廠更久些，停工至2月10日。

消息人士表示，截至目前，富士康正在利用越南、印度和墨西哥等地工廠填補產能缺口，分析疫情影響非常小，該公司期望停工令解禁後，透過加班方式彌補不足。

消息人士透露，他們很擔心會再延後一周、甚至一個月才開工，肯定會對蘋果生產線產生影響。但棘手的是，富士康中國工廠開工期取決於中共及中國省政府的指示。

蘋果宣布跟進Google 、星巴克，關閉所有中國門市，Wedbush分析師Dan Ives和Strecker Backe 指出，由於中國各地交通受到管制和客流量有限，若情況持續到2月底，預期將推遲中國百萬部iPhone銷量。