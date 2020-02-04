A股低開後轉跌為升　電沔池概念股彈出　港股曾揚逾300點

A股經過昨日大跌後，三大指數今早低開後迅速走高。滬指現漲0.18%，報2751.51點，深成指漲1.06％，報9884.26點，創業板漲1.6%，報1824.49點。

港股則繼續反彈，升幅曾超過300點，企穩26600點，高見26673點。

恒生指數最新報26591點，升234點；國企指數最新報10380點，升111點，其中阿里巴巴（9988）﹑騰訊控股（0700）及美團點評（3690）均上揚，美團再次收復100元。

今早A股與鋰電池、特斯拉概念股走強，寧德時代、旭升股份、安潔科技、當升科技等高開拉升。

傳多家險企內部下指令不可沽貨

消息面上，中共政治局表示儘快查明傳染源和傳播途徑，加強有效藥品和疫苗研發；聚焦疫情對經濟運行帶來的衝擊和影響，做好應對各種複雜困難局面的準備。

國家衛健委通報3日新增確診病例3,235例出院157例。

另有報道指出，中國多家大型險企內部下發指令不能淨賣出，百億險資已抄底入市。

中國券商中信建投表示，疫情狀況是當前影響市場的最大變量，在確診人數和新增疑似人數峰值後，市場情緒將有所緩和，市場關注點會轉移到復工情況與對衝措施節奏。而在確診人數拐點和2月復工情況明朗前，市場需要等待和耐心。在疫情影響下，經濟會受到較為明顯的衝擊，流動性將保持寬鬆。