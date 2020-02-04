【武漢肺炎】中共最高層定調疫情防控　聚焦經濟再次提及六穩

中共中央政治局常務委員會於周一（2月3日）召開會議，聚焦新型冠狀病毒疫情對經濟運行帶來的衝擊和影響，強調做好「六穩」工作。

中共中央政治局常務委員會召開會議，聽取中共中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組和有關部門關於疫情防控工作情況的匯報，研究下一步疫情防控工作。中共中央總書記習近平主持會議並發表重要講話。

在新型冠狀病毒疫情陰影下，中國各大商場人員稀少。（AP）

中共中央政治局會議指出，各級中共黨委和政府要繼續為實現2020年經濟社會發展目標任務而努力。疫情嚴重的地區要集中精力抓好疫情防控工作，其他地區要在做好防控工作的同時統籌抓好改革發展穩定各項工作，特別是要抓好涉及決勝全面建成小康社會、決戰脱貧攻堅的重點任務。要密切監測經濟運行狀況，聚焦疫情對經濟運行帶來的衝擊和影響，圍繞做好「六穩」工作，做好應對各種複雜困難局面的準備。

全力支持各類企業復工復產

要在做好防控工作的前提下，全力支持和組織推動各類生產企業復工復產，加大金融支持力度，加大企業復產用工保障力度，用好用足援企穩崗政策，加大新投資項目開工力度，積極推進在建項目。要調整優化投資結構，將中央預算內投資優先向疫情重災區應急醫療救治設施、隔離設施等傳染病防治急需的項目傾斜。要聚焦攻克脱貧攻堅戰最後堡壘，結合推進鄉村振興戰略，以疫情防治為切入點，加強鄉村人居環境整治和公共衛生體系建設。

要着力穩定居民消費，加快釋放新興消費潛力，更好滿足居民健康生活消費需求，進一步培養居民健康生活習慣。

值得一提的是，上述「六穩」最先提出是在2018年。2018年7月31日，中共中央政治局召開會議，面對外部環境的變化，政治局會議首次提出六穩——穩就業、穩金融、穩外貿、穩投資、穩預期。

事實上，在2019年12月10日至12日的中共中央經濟工作會議上，也強調2020年要完善和強化「六穩」舉措。這意味着「六穩」本來就是2020年的重點工作之一。此次重磅會議再度提及和強調，對於處於新型冠狀病毒疫情的中國意義重大。