IMF總裁：新型冠狀病毒疫情對世界經濟影響　或較沙士強勁

新型冠狀病毒肺炎疫情，預計將給2020年第一季度的中國和全球經濟活動造成短期的劇烈衝擊。雖然還不清楚中國的新型冠狀病毒肺炎疫情將傳播多遠、何時達到峰值，但分析師們已經在嘗試估計它對中國及其他地區國內生產總值（GDP）的影響。

巴克萊（BCS）經濟研究部門負責人稱，他的團隊估算，對全球經濟增長的影響取決於中國受疫情影響程度，2020年全球經濟增長率範圍從他當前預測的3.3%，到最糟糕情況下的低於3%都有可能。

國際投行普遍認為中國新型冠狀病毒肺炎疫情對經濟有短暫的劇烈衝擊。（Reuters）

摩根士丹利（Morgan Stanley）的一位分析師上週預測，如果情況持續3個月或4個月，全球經濟增長在2020年第二季可能進一步減少約0.2個百分點或0.4個百分點，」他說，「主要央行將可能保持鴿派模式。」

《日本經濟新聞》2月3日報道稱，國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）就中國出現的新型冠狀病毒所導致的肺炎疫情表示擔心說：「這有可能造成世界經濟短期內減速。她要求發達國家中央銀行在2020年裏維持寬鬆的貨幣政策。」

報道稱，格奧爾基耶娃針對新型冠狀病毒疫情表示，2003年暴發「非典」疫情時，「世界經濟降幅僅為0.1%」，「但中國經濟在世界經濟中的佔比已從當時的4%擴大到了現在的18%」。她流露出一種擔憂，即世界經濟面臨的下行壓力恐怕大於「非典」時期。