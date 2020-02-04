【中午收市】科技股領軍　港股當日升逾300點

撰文：張偉倫
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港股今日繼續反彈，曾一度收復26700點。今日大市回升，主要由科技股及手機設備股領軍。
恒生指數中午收市報26661點，升304點；國企指數中午收市報10409點，升141點，成交額為717.2億元。
大市今日上揚，與科技股有理想表現有關，騰訊控股（0700）升2.4%，中午收市報389元，阿里巴巴（9988）升3.7%，中午收市報212.6元，美團點評（3690）升3%，中午收市報102.5元。
舜宇半日升4.6% 藍籌最佳
手機設備股表現突出，舜宇光學（2382）升4.6%，中午收市報134.3元，瑞聲科技（2018）升2.3%，中午收市報58.35元，信利國際（0732）升2.9%，中午收市報1.06元。
醫藥股續獲追捧，中國生物製藥（1177）升2.1%，中午收市報10.94元，石藥集團（1093）升2.5%，中午收市報18.38元，今早曾升1.6倍的李氏大藥廠（0950）中午收市報5.73元，升34.8%。
保險股方面，友邦保險（1299）升1.4%，中午收市報79.6元，中國人壽（2628）升1.4%，中午收市報18.96元，新華保險（1336）升2.2%，中午收市報30.15元。