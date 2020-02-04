澳門政府宣布將賭場暫停營運半個月　濠賭股即下挫

武漢肺炎疫情持續恐化，澳門當地確診個案已達10宗，為防止疫情進一步惡化，澳門特首賀一誠表示，為防些疫情擴散，當地賭場將停業半個月。受到有關消息拖累，濠賭股即時下挫，金沙中國（1928）跌3.3%，永利澳門（1128）跌3%，澳博控股（0880）跌3.3%，美高梅中國（2282）跌5.1%，銀河娛樂（0027）跌4%。

澳門行政長官賀一誠表示，澳門第9宗確診個案與，該人士曾與博彩業有關的員工，「車、食堂都有共用，而且『發財車』入面，有其他員工同人士。」因此經過政府評估後，決定暫停與博彩及相關娛樂業務半月，目前正草擬相關法律文件，今日下午會與博彩業負責人開會。

他表示，會以半個月為限，若果之後情況穩定，就會立即恢復營業，至於何時開始，賀一誠表示，因為不能說一停就停，實際時間仍要與相關人士討論，「可能聽日、可能後日，可能今晚。」但重申會盡快停業。

至於停工半個月對經濟影響，他就指仍未細算，但就肯定今年要推出「赤字預算」，「停工收入一定係零，其他行業的稅收好少，之後政府亦會推出其他措施。」

今次澳門政府停止賭場營業半個月，難免對當地經濟及各博企業務表現帶來衝擊。美資券商Bernstein早前發表報告，估計1月首12日澳門賭收錄得約103億澳門元，即平均一天達8.58億澳門元。

野村的報告則指，截至上周止，澳門1月平均每日賭收為7.89億澳門元。