【武漢肺炎】Blue因疫情安排員工彈性上班　不排除申請一般保險牌

香港首家網上人壽保險Blue，其行政總裁兼執行董事孔德秋表示，公司對去年業績滿意，一直有留意市場需要，並指今年將有更多產品推出，又不排除會申請一般保險牌照（General Insurance，簡稱GI）的可能性。

Blue不排除申請GI牌照

因應新型肺炎疫情，孔德秋指集團設有彈性上班安排，又指客戶對健康保障關注增加，網上投保或是未來的趨勢。

Blue於去年8月進行Blue Customer Council的意見調查，訪問了321位受訪者，年齡屆乎24至59歲。結果顯示，儲蓄保險屬於受透人士首三大的儲蓄工具，而一般他們會以定期存款及股票回報作比較。

推全新儲蓄保險計劃

另一方面公司宣布，推出全新儲蓄保險計劃「WeSave定息儲蓄保S1」，保單保障期5年，平均回報達3%，隨時可以退保，並免收任何退保費用。

孔德秋指，針對市場上儲蓄保險年期較長，以及退保或提早提出本金未能全數退還本金，加上回報率較低的各種問題，故此Blue推出「WeSave定息儲蓄保S1」。

孔德秋指，計劃沒有最少投保期限，任何時候退保均可將累積利息連本金全數提走，不過客戶只能夠將保單全數退款，不提供局部提款。