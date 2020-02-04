網傳前線員工指渣打防疫措施不足或罷工　發言人：已提供充足保障

最近多間銀行宣布縮減分行運作的數目，以應對「武漢肺炎」疫情。不過網上流傳一封渣打（2888）前線員工公開信，提出渣打「七宗罪」及五大訴求，包括要向前線員工提供合資格外科口罩、加強分行消毒及嚴格執行14天隔離等，否則會於2月6日前按章工作及進一步發起工業行動，包括罷工。

渣打香港發言人回應《香港01》查詢時表示，集團已為員工提供充足的保障，如員工量度體溫、提供三層式口罩及酒精搓手液等，員工亦需戴上口罩上班，另外銀行亦已暫停部分分行服務，並在持續營運的分行加強清潔消毒；部分分行已加裝屏障，減少員工與客戶的直接接觸。

發言人又指，分行運作工常，員工請假人數與平時相若。

曾到訪內地需在家自我隔離

後勤方面，銀行已安排非緊急或必要服務的員工盡量留在家中工作、以電話或視像會議取代面對面會議等。若員工或其家庭成員曾到訪內地，需留在家自我隔離14天，如員工因此未能上班，不會計算入其年假內。

至於公開信中提到渣打增加五日「抗炎假」，但有分行「唔比同事連續5日放」。發言人澄清，由於部分分行暫時營業，相關員工將會放假，但之後會頂替其他在仍然運作的分行內上班的員工，「A、B組咁，大家輪流放，亦唔會計入年假當中。」