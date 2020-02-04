多項負面因素疊加　香港經濟遭遇10年來首次年度衰退

2月3日發佈的官方數據顯示，2019年香港經濟萎縮1.2%，全球貿易動盪以及持續數月的反政府示威活動令香港陷入了2009年全球金融危機最嚴重時期以來的首次年度衰退。

《華爾街日報》報道，2月3日發佈的官方數據顯示，2019年香港經濟萎縮1.2%，全球貿易動盪以及持續數月的反政府示威活動令香港陷入了2009年全球金融危機最嚴重時期以來的首次年度衰退。

酒店入住率急劇下滑，餐館很難吸引到食客，會議和假期慶祝活動紛紛被取消。香港政府稱，2019年第四季度經通脹調整後的實際GDP按年萎縮2.9%，降幅超過之前一個季度的2.8%。

面對新型冠狀病毒疫情，香港正在限制更多內地遊客入境，並建議本地居民減少外出，這可能給經濟帶來進一步壓力。

評級機構穆迪1月下調了香港的信用評級，理由是香港政府應對社會騷亂失敗。惠譽國際評級數月前也下調了香港評級。標普全球目前維持香港評級不變，正在對香港的前景進行評估。

凱投宏觀於3日發表的報告中稱：「持續的抗議活動在新的一年裏變得不那麼激烈了，但冠狀病毒疫情的爆發似乎變成新的不利因素，將拖累本季的消費。」

財爺料今年財赤增加

另外，《新華社》報道，香港特區政府財政司司長陳茂波2日指出，香港經濟在2019年已經陷入負增長，踏入2020年又遇上新型冠狀病毒引發肺炎疫情的威脅，這些狀況肯定會對香港經濟造成雙重打擊。

在新型冠狀病毒引發的肺炎疫情出現之前，市場上不同機構對香港2020年經濟增長的預測介於2%至-4.1%之間，預測的中位數是零增長。

陳茂波談到，特區政府目前還未敲定對於2020年經濟增長的預測數值，疫情的發展和持續時間會是主要考慮因素之一，估計疫情將使今年經濟繼續收縮的風險大大提高，並會導致政府收入減少和支出增加，2020年特區政府財政赤字可能進一步上升。