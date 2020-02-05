【武漢肺炎】卓悅旺角及佐敦等指定分店有口罩發售　今早11時派籌

武漢肺炎疫情日益嚴重，香港市民齊齊瘋搶口罩以提高防禦能力。卓悅控股（0653）今早再有口罩發售，會在旺角及佐敦等多間分店有口罩發售，派籌時間為今早11時。

公司於Facebook內指出發售的口罩款式，及可以在哪間指定分店買到。

在旺角中心一期地下分店，發售380份日本SUN MILLION三層不織布AG+抗菌口罩，每份售價50元，每人限買1份，每份3包，每包有5個。該分店共有380份口罩發售。

至於在旺角西洋菜街南13號分店，及佐敦道23號新寶廣場地下分店，則發售日本SUN MILLION日本製高密著三層PM2.5口罩，每1人限買盒，每盒50個，售價為65元。旺角西洋菜街南13號分店共有280盒，佐敦道23號新寶廣場地下分店則有220盒。

另在尖沙咀重慶大廈地下分店﹑銅鑼灣渣甸坊5號分店及佐敦道23號新寶廣場地下分店，則有日本SUN MILLION日本製高密著三層PM2.5口罩發售。每人限買1盒，每盒50個，每盒65元。其中尖沙咀重慶大廈地下分店共360盒﹑銅鑼灣渣甸坊5號分店共360盒﹑佐敦道23號新寶廣場地下分店共120盒。

公司指出，在佐敦分店每人只可在2款口罩中選擇1款，及買1盒口罩。️