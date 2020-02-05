【武漢肺炎】李蘭娟團隊發佈兩大有效藥　五公司可受益？

中國工程院院士、國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟團隊在武漢公布了兩種治療新型冠狀病毒感染的肺炎的有效藥物，分別是阿比朵爾和達蘆那韋。

2月1日，工作人員在中國重慶萬州北站進站口為旅客測量體温。（新華社）

《券商中國》報道，這兩種藥物被認為是冠狀病毒的剋星，與此同時，據中國國家衛生健康委員會召開的新聞發佈會上的消息，科技部生物技術發展中心副主任孫燕榮表示，美國抗病毒藥物瑞德西韋，2月4日下午抵達中國國內。

根據上市公司公告和券商中國記者查詢的公開信息，目前共有博騰股份、石藥集團、九洲藥業、人福醫藥和東音股份5家公司可能直接受益。另外還有一些上市公司存在受益的可能性。

李蘭娟院士表示，根據初步測試，在體外細胞實驗中顯示：（1）阿比朵爾在10至30微摩爾濃度下，與藥物未處理的對照組比較，能有效抑制冠狀病毒達到60倍，並且顯著抑制病毒對細胞的病變效應。（2）達蘆那韋在300微摩爾濃度下，能顯著抑制病毒複製，與未用藥物處理組比較，抑制效率達280倍。

李蘭娟院士說，抗艾滋病藥物克力芝對治療新型冠狀病毒感染的肺炎效果不佳，且有毒副作用。她建議將以上兩種藥物列入中國國家衛健委《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第六版）》。

隨着有效藥物的出現，五家受益的上市公司也浮出水面。分別是：博騰股份、九洲藥業、石藥集團、東音股份和人福醫藥。

據媒體報道，此前美國患者在使用了瑞德西韋之後，效果非常好。而從臨床試驗人員使用的情況來看，第一例患者從重症到恢復，用時不到24小時。當然，這些都是孤例，還需要足夠的臨床樣本。