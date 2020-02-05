特斯拉4日累升52%　香櫞﹕若馬斯克為基金經理都會咁做？

伴隨特斯拉股價的飆升，國際投行在看好汽車股的同時，亦有大行繼續唱淡特斯拉。

繼2月3日特斯拉股價大升20%後，2月4日特斯拉盤中一度漲超24%至968元（美元‧下同），逼近1,000元大關。不過，最終收盤價為887元，上漲13.73%，市值1,598.88億元。

1月29至2月4日，4個交易日特斯拉漲幅已達到52%。

2019年12月30日，特斯拉海外超級工廠首批汽車在上海交付。（新華社）

在此背景下，著名做空機構香櫞研究（Citron Research）2月4日表示，特斯拉股價漲到目前這種程度，就連該公司創始人馬斯克（Elon Musk）也應該沽空這隻股票了。

香櫞在推特《Twitter》上發帖稱：「我們愛特斯拉，並承諾永遠不再沽空。但當電腦開始推動市場時，我們相信即使是馬斯克，如果他是一名基金經理的話，也會在這裏沽空這隻股票。這不再是關於技術，它已經成為新的華爾街賭場。」

摩根大通也是看淡特斯拉股票的主力，該行分析師Adam Jonas在其發表的一份報告中稱，特斯拉目前的股價對一家汽車製造商來說被嚴重高估。他認為，投資者最終將不再把特斯拉視為一家科技公司，並導致其市值暴跌至與傳統汽車行業其他製造商相當的水平，也就是說，特斯拉是一家汽車公司，而投資者卻將其估值為科技公司，該報告強調特斯拉的股價將最終回調，就像其他股價低迷的美股汽車龍頭一樣。