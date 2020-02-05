【武漢肺炎】科創板口罩概念股王潔特生物　掛牌首3日累升640%﹗

武漢肺炎確診個案已逾2.4萬宗，促投資消費者搶購口罩等防禦設備。縱使負責口罩生產的子公司拜費爾佔上市公司總營收比例較小，惟撤回註銷申請還是讓潔特生物（上海﹕688026）股價瘋漲。

《界面新聞》北京時間2月5日報道，潔特生物在周一（2月3日）勁升108.5%，收報122.04元（人民幣），成交13.08億元，換手率66.61%，振幅100.89%。

自1月22日上市以來，潔特生物股價在短短三個交易日累計漲幅達640%。

不過在最近2日，潔特生物股價回落，今日收市報109.35元，跌8.02%。

撤回子公司註銷申請

消息面上，2月2日晚間，潔特生物公告稱撤回子公司廣州拜費爾空氣淨化材料有限公司的註銷申請。

公司稱，鑑於近期疫情持續爆發，口罩等防護物資短缺，根據市區兩級政府以及有關部門的指示，考慮拜費爾具有口罩生產的業務基礎，公司擬申請撤回廣州拜費爾空氣淨化材料有限公司註銷申請，在有關部門啟動疫情防控應急機制下加快有關資質及手續的審批辦理，全力推動恢復口罩等防疫產品的正常生產供應。

隨着疫情持續，「口罩概念股」已成為A股市場最受關注的題材之一。

公開資料顯示，潔特生物主要從事細胞培養類及與之相關的液體處理類生物實驗室一次性塑料耗材研發、生產和銷售，主要產品包括生物培養和液體處理兩大類生物實驗室一次性塑料耗材，並配有少量試劑、小型實驗儀器等。

拜費爾通過在天貓、淘寶、京東等電商平台設立直營店鋪方式銷售口罩，線上銷售模式採用自營方式，拜費爾向平台支付服務費用。

武漢疫情快速擴張，口罩概念股在資本市場頗受歡迎，被瘋狂炒作。（AP）

根據潔特生物發佈的公告，負責口罩生產的子公司廣州拜費爾長期處於虧損狀態。且公司的庫齡一年以上庫存商品中，大多為拜費爾庫存商品。

2月3日，潔特生物發佈風險提示公告，公告稱，在疫情期間，廣州拜費爾空氣淨化材料有限公司的口罩業務產能受材料供應的限制影響較大，產量恢復具有不確定性。由於口罩生產數量受限，預計對本年業績影響有限。