日本製造業PMI連續9個月低於榮枯線　為7年來最長

在經歷2019年進出口全面下滑後，2020年日本經濟的開局依舊充滿變數。消息稱，日本製造業PMI連續9個月低於榮枯線。

據Jibun銀行以及IHS Markit聯合公布的調查顯示，日本1月製造業採購經理人指數（PMI）終值從上月的48.4點略升至48.8點，連續第9個月位於50榮枯線以下，是自2012年6月至2013年2月連續9個月萎縮以來持續時間最長的一次。同時，關鍵的產出和新訂單指數連續13個月處於萎縮狀態。

在海外需求持續不振，同時新型冠狀病毒肺炎疫情對旅遊業產生衝擊的情況下，2020年日本經濟面臨諸多變數。

連續2年錄貿易逆差

日本財務省1月底發佈的貿易統計報告顯示，受全球經濟減速影響，日本去年貿易逆差約為1.64萬億日圓，比2019年擴大34.2%。這是日本連續第二年出現貿易逆差。

數據顯示，受汽車零部件、鋼鐵及成車出口明顯下滑影響，2019年日本出口額約為76.93萬億日圓，按年下降5.6%；受國際市場原油價格回落等因素影響，進口額降至約78.57萬億日圓，按年下降5%。

日本方面也擔憂新型冠狀病毒肺炎疫情給日本經濟帶來影響，日本厚生勞動省累積確診的感染者為33人。目前，日本央行已在着手收集有關疫情影響的各類信息。